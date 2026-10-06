ग्रेटर नोएडा में जाली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2.54 लाख के नकली नोट के साथ 3 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इकोटेक प्रथम, कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में जाली नोट छापने व तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100-100 रुपये के 2549 जाली नोट बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 2,54,900 रुपये है। साथ ही, नोट छापने वाला प्रिंटर, कटिंग मशीन और एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई है।

एडीसीपी अभय कुमार मिश्र के मुताबिक, सिरसा गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान स्कॉर्पियो में सवार तीनों आरोपित जाली नोट बाजार में चलाने ले जा जाते समय गिरफ्तार किए। जांच में सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर प्रिंट मिले।