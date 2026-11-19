जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात जंगल में घायल अवस्था में बच्ची मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपित को दो घंटों के भीतर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।

बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय किशोरी स्वजन के साथ बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मामा के यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपित पीड़िता का परिचित था, जिसे पीड़िता मामा कहती थी और वह स्वेच्छा से आरोपित के साथ गई थी।