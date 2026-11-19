ग्रेटर नोएडा में मुंहबोले मामा ने किशोरी का शोषण कर उसे जंगल में फेंका, परिजनों ने लगाया गैंगरेप का आरोप; गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में 11 वर्षीय किशोरी के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया है। पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
11 वर्षीय नाबालिग किशोरी से ग्रेटर नोएडा में यौन हिंसा।
आरोपी मुंहबोला मामा दो घंटे में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार।
परिजनों ने सामूहिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक 11 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया है। बुधवार देर रात जंगल में घायल अवस्था में बच्ची मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि आरोपित को दो घंटों के भीतर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।
बताया जा रहा है कि 11 वर्षीय किशोरी स्वजन के साथ बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मामा के यहां मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने आई थी। पुलिस के अनुसार, आरोपित पीड़िता का परिचित था, जिसे पीड़िता मामा कहती थी और वह स्वेच्छा से आरोपित के साथ गई थी।
सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए विधिक प्रक्रिया की गई है। पीड़िता की स्थिति ठीक है। वहीं, पीड़ित स्वजन सामूहिक शोषण की आशंका भी जता रहे हैं।