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ग्रेटर नोएडा के किसानों के लिए खुशखबरी, जमीन मुआवजे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तैयारी; जल्द होगा एलान

By Arvind Mishra Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Wed, 26 Aug 2026 10:09 PM (IST)

ग्रेटर नोएडा में किसानों को मिलने वाले जमीन के मुआवजे की दर में अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि की तैयारी है, जो 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर तक पहुंच सकती है।

ग्रेटर नोएडा में बढ़ सकती है रिकॉर्ड मुआवजा दर। फोटो: एआई जनरेटेड

ग्रेटर नोएडा में बढ़ सकती है रिकॉर्ड मुआवजा दर। फोटो: एआई जनरेटेड

HighLights

  1. जमीन मुआवजा दर 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर संभावित

  2. यह वृद्धि प्राधिकरण के इतिहास में सबसे बड़ी मानी जा रही है

  3. किसान संगठन प्रस्तावित दर को बाजार मूल्य से कम बता रहे हैं

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में जमीन के मुआवजे को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लगने की उम्मीद है। किसानों को जमीन के लिए 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा मिलने की संभावना है।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने बुधवार को मुआवजा दर को लेकर स्थिति साफ करते हुए कहा कि किसानों को रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में 6400 रुपये से अधिक मुआवजा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम फैसला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड की मुहर के बाद ही होगा।

2275 रुपये प्रति वर्गमीटर बढ़ सकती दर

अगर मुआवजा दर 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर तय होती है तो मौजूदा दर के मुकाबले 2275 रुपये प्रति वर्गमीटर की वृद्धि होगी। यह ग्रेटर नोएडा में अब तक मुआवजा दर में होने वाली सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।

इससे पहले अखिलेश सरकार के दौरान ग्रेटर नोएडा में मुआवजा दर 1300 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति वर्गमीटर की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों से कालोनाइजरों को सीधे जमीन बेचने के बजाय प्राधिकरण के माध्यम से जमीन उपलब्ध कराना था।

यीडा की बढ़ी दर ने बढ़ा दी है चुनौती

यमुना प्राधिकरण में शासन ने वर्ष 2025 में जमीन की मुआवजा दर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर की थी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के किसान भी मुआवजा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

इसी बीच यीडा ने एक साल बाद मुआवजा दर बढ़ाकर 4558 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी। इसके बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने मुआवजा दर बढ़ाने की चुनौती और बढ़ गई।

अगले माह हो सकती है बोर्ड की बैठक

मुआवजा दर को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक भी अटकी हुई है। अब इसके अगले माह होने की संभावना है। बोर्ड की मुहर के बाद ही नई मुआवजा दर को अंतिम रूप मिलेगा।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के अनुसार, इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शासन स्तर पर भी वार्ता हो चुकी है।

भूमि क्रय-अधिग्रहण पर भी फैसला संभव

मुआवजा दर के साथ किसानों से भूमि क्रय या अधिग्रहण के मामले में भी जल्द फैसला होने की उम्मीद है। इसके अलावा आबादी भूखंडों के विकास की व्यवस्था और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के शेष किसानों को 64 प्रतिशत मुआवजा देने के मुद्दे पर भी निर्णय होने की संभावना है।

6400 की दर पर किसान अभी से विरोध में

प्रस्तावित 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर की मुआवजा दर को लेकर किसानों का विरोध भी सामने आने लगा है। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष डाॅ. रुपेश वर्मा का कहना है कि बाजार की तुलना में 6400 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर भी काफी है।

इसके बावजूद किसान प्राधिकरण को जमीन देने के लिए तैयार नहीं होंगे। उनका कहना है कि इसका फायदा कालोनाइजर उठा सकते हैं और वे किसानों से अधिक दर पर जमीन खरीद सकते हैं।

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