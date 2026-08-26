ग्रेटर नोएडा में खत्म होगा जाम का झंझट, ITBP से नट की मढ़ैया तक सफर होगा आसान; एच्छर T-प्वॉइंट बंद
ग्रेटर नोएडा में आइटीबीपी गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक करीब चार किलोमीटर सड़क को छह लेन का बनाया जाएगा। इससे व्यस्त समय में लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।
HighLights
आईटीबीपी गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक सड़क छह लेन होगी
एच्छर टी-प्वाइंट बंद कर दो नए यू-टर्न बनेंगे
परियोजना पर 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जाम से मुक्ति
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में व्यस्त समय में जाम की समस्या से जूझने वाले ITBP गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक का सफर अब आसान होने की उम्मीद है।
सेक्टर पाइ-एक के समीप स्थित ITBP गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क को चार लेन से बढ़ाकर छह लेन किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर एक-एक लेन बढ़ाई जाएगी।
इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने टेंडर जारी कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्षा ऋतु समाप्त होते ही काम शुरू किया जाएगा।
सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई घटाकर बढ़ेंगी लेन
अभी ITBP गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक सड़क दोनों ओर से दो-दो लेन की है। योजना के तहत सड़क के बीच बने सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई कम कर दोनों तरफ एक-एक नई लेन बनाई जाएगी। इससे सड़क छह लेन की हो जाएगी।
प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, शहर को जाम मुक्त बनाने की योजना के तहत सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। व्यस्त समय में ITBP गोलचक्कर पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। छह लेन होने के बाद यहां यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।
एच्छर टी-प्वॉइंट होगा बंद, बनेंगे दो यू-टर्न
सड़क चौड़ी करने के साथ इस मार्ग पर स्थित एच्छर टी-प्वॉइंट को भी बंद किया जाएगा। इसकी जगह दो यू-टर्न बनाए जाएंगे। इससे सेक्टर-36, सेक्टर-37 और औद्योगिक सेक्टर ईकोटेक-एक व साइट-4 की तरफ आने-जाने वाले लोगों को सुविधा होगी।
अभी टी-प्वॉइंट के पास बड़ी संख्या में वाहन चालक गलत दिशा में वाहन चलाते हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, यू-टर्न बनने के बाद गलत दिशा में वाहन चलाने की समस्या कम होगी और यातायात व्यवस्था बेहतर होगी।
गोलचक्कर की परिधि भी की गई कम
ITBP गोलचक्कर की परिधि में चारों तरफ 2.5 मीटर और चारों डिवाइडर की लंबाई 2.7 मीटर कम की गई है। इससे सड़क को चौड़ा किया गया है। हालांकि, अभी डामर बिछाने का काम बाकी है। यह काम भी वर्षा ऋतु के बाद पूरा किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण, यू-टर्न समेत इन सभी कार्यों पर करीब 14 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्षा के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।
सड़कों का अध्ययन कर हो रहा चौड़ीकरण
प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के अनुसार, शहर की व्यस्ततम सड़कों का अध्ययन कर उनके चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसी योजना में ITBP गोलचक्कर से नट की मढ़ैया तक की सड़क को भी शामिल किया गया है।
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