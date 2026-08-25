अक्षरधाम से सीधे नोएडा एयरपोर्ट, दिल्ली से शुरू होगा 50 KM एलिवेटेड एक्सप्रेसवे; मिनटों में पूरा होगा सफर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नोएडा के रास्ते दिल्ली को जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे जोड़ने के लिए 50 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा।

सेक्टर-94 स्थित यमुना तटबंध से एयरपोर्ट तक प्रस्तावित इस परियोजना का ड्राइंग डिजाइन और विस्तृत कार्ययोजना (DPR) का ड्राफ्ट सलाहकार कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सौंप दिया है।

NHAI ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन करेगा। परियोजना पर चार हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत आने का अनुमान है।

14 दिन में तैयार होगा फाइनल DPR

नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एके आरोड़ा ने बताया कि DPR का फाइनल ड्राफ्ट शासन को भेजा जाएगा। इसके बाद मिट्टी की बियरिंग क्षमता का परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 दिन के भीतर फाइनल DPR का ड्राफ्ट नोएडा प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा।

120 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ेगा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित डिजाइन के अनुसार एलिवेटेड एक्सप्रेसवे सेक्टर-94 से यमुना तटबंध को 120 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ेगा। इसमें नोएडा का करीब 27 किलोमीटर हिस्सा शामिल होगा। छह लेन का यह एलिवेटेड एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 25 गांवों की भूमि से होकर गुजरेगा। इनमें नोएडा के 22 और ग्रेटर नोएडा के तीन गांव शामिल हैं। अक्षरधाम से शुरू होकर सेक्टर-21ए तक जाएगा प्रस्तावित एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे से शुरू होगा। इसके बाद नोएडा में सेक्टर-94, सेक्टर-150 और मंझावली पुल को जोड़ते हुए यमुना के सेक्टर-21ए तक जाने की योजना है।

फरीदाबाद से एयरपोर्ट की दूरी भी होगी कम एलिवेटेड एक्सप्रेसवे को मंझावली पुल से जोड़ने का भी प्रावधान है। इससे हरियाणा के फरीदाबाद से नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचने की दूरी कम हो जाएगी। परियोजना के पूरा होने से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।