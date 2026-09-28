ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-3 में IGL गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग, इलाके में दहशत का माहौल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क-3 में शारदा यूनिवर्सिटी के पीछे IGL की गैस पाइपलाइन लीक होने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊंची-ऊंची लपटें दूर-दूर तक दिखाई देने लगीं।

आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां और IGL की तकनीकी टीम मौके पर पहुंची। टीम ने एहतियातन गैस सप्लाई बंद कर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया।