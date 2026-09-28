ग्रेटर नोएडा बस आग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस, घटना पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे पर बस में आग लगने की घटना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सड़क परिवहन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। इस घटना में नौ लोगों की जान चली गई थी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने आगरा के रहने वाले किशन चंद जैन की अर्जी पर मुख्य सचिव और मंत्रालय को नोटिस जारी किए। इस अर्जी में मांग की गई थी कि 23-24 सितंबर, 2026 की रात जेवर के पास बस में लगी आग के मामले में मुख्य सचिव से एक तय समय के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाए।