ग्रेटर नोएडा: ईकोटेक-3 में पड़ोसी दोस्त ने विवाद के बाद किया कत्ल, जंगल में फेंका शव; पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र निवासी युवक को घर से बुला कर ले गए दोस्त ने शराब पीने के बाद हुए विवाद में गला घोंटकर हत्या कर शव लखनावली स्थित जंगल में फेंक दिया। पीड़ित स्वजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र सिंह ने बताया आरोपित से पूछताछ के बाद ही हत्या करने का कारण पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट होने व जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने शुरू की तलाश बताया जा रहा है कि मूलरूप से अलीगढ़ जिले के दारों थाना अंतर्गत मस्तीपुर निवासी पवन शर्मा (40) वर्तमान में कुलेसरा में किराए पर रहता था। पीड़ित स्वजन के मुताबिक, पड़ोसी ललित शर्मा बुधवार शाम घर से पवन शर्मा को बुला कर ले गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परेशान स्वजन ने तलाश शुरू की, लेकिन पवन नहीं मिला।