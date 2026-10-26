दीवाली से पहले ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने की छापेमारी, ऑनलाइन ग्रॉसरी वेयरहाउसों में मिली खामियां

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीवाली से पहले लोगों को मिलावटी और खराब खाने से बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान शुरू कर दिया है।

डीएम के निर्देश पर विभाग ने 24 और 25 अक्टूबर को आनलाइन ग्रासरी प्लेटफार्म के वेयरहाउस और डार्क स्टोरों पर बड़ा चेकिंग अभियान चलाया।

बिग बास्केट और ब्लिंकिट के वेयरहाउस की जांच

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि दो दिन में कुल 18 वेयरहाउस और स्टोरों की जांच की गई, जिसमें से 16 को सुधार नोटिस जारी किया गया और 3 नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच के दौरान इकोटेक-3 स्थित बिग बास्केट और ब्लिंकिट के वेयरहाउस में साफ-सफाई की व्यवस्था खराब मिली और जरूरी कागजात मौके पर नहीं दिखाए गए।

दादरी से लेकर सूरजपुर तक चेकिंग जोमैटो हाइपरमार्ट में भी खामियां मिलने पर नोटिस दिया गया। दादरी में स्विगी और जोमैटो हाइपरमार्ट की चेकिंग में पनीर का एक नमूना लिया गया। इसी तरह सूरजपुर, बीटा-1 और सेक्टर-62 स्थित ब्लिंकिट स्टोर पर भी गंदगी और अभिलेख न मिलने पर नोटिस जारी हुआ, जबकि सूरजपुर स्टोर से मूंगफली के दाने का नमूना लिया गया।