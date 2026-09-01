ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में लाखों की चोरी, खिड़की तोड़कर फ्लैट में घुसे चोर; जेवर-नकदी ले गए

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र स्थित कैपिटल एथेना सोसायटी में मंगलवार दोपहर को चोर बंद फ्लैट को निशाना बना लाखों रुपए के जेवर व नगदी पर हाथ साफ कर गए। चोर फ्लैट की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। परिवार के लोग फ्लैट का ताला लगाकर घर के बाहर गए हुए थे।

पीड़ित का दावा है अलमारी में आठ से 10 लाख रुपए के गहने व 60 हजार नगद रखे हुए थे। गहने में नगदी के साथ चोर फ्लैट में रखा कीमती सामान भी चोरी करके ले गए। किचन की खिड़की से अंदर घुसे थे चोर मूल रूप से दिल्ली करोल बाग के रहने वाले मनुज पुरी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कैपिटल एथेना सोसायटी के टावर संख्या 6 के सातवें फ्लोर पर फ्लैट संख्या 702 में अपनी पत्नी नेहा वह बच्चे के साथ रहते हैं। वे साफ्टवेयर इंजीनियर है।

उनकी पत्नी नेहा रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए घर गई हुई थी। मनुज ड्यूटी करने के बाद अपनी पत्नी को लेने दिल्ली चले गए थे। शाम 7 बजे वे सोसायटी अपने फ्लैट पर पहुंचे। घर के अंदर सामान बिखरा हुआ था। चोर सीढ़ियों के समीप बनी किचन की खिड़की को तोड़कर अंदर घुसे थे।

सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस सोसायटी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे खगाल रही है। घटना के बाद से सोसायटी के लोगों में सुरक्षा की चिंता सता रही है। बिसरख कोतवाली पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है जल्द आरोपित पुलिस की गिरफ्त में होंगे।