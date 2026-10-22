ग्रेटर नोएडा में किसान आंदोलन से पहले पुलिस की घेराबंदी, जेसीबी लगाकर रोका रास्ता; रात से ही पहुंची फोर्स

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। किसान संगठनों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया था। पुलिस महकमा पहले से ही अलर्ट था। इसके चलते किसानों संगठनों के अधिकतर नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राधिकरण तक पहुंचने से पहले ही बातचीत समेत अन्य तरीकों से पहले ही गांवों और घरों में ही रोक दिया गया।

कई थानों की पुलिस तैनात रही वहीं, किसी तरह पुलिस को चकमा देकर किसी तरह गांवों से निकले करीब 40 से 50 किसानों को प्राधिकरण तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही रोक कर निगरानी में ले लिया गया। साथ ही पहले से ही अलर्ट पुलिस ने प्राधिकरण की ओर जाने वाले सभी प्रमुख रास्तों को जेसीबी खड़ी कर रोक दिया गया। फिर भी एहतियातन प्राधिकरण के आसपास के कई थानों की पुलिस तैनात रही।

कार्यकर्ताओं को पहले से ही चिन्हित किया बता दें कि कई वर्ष से किसान संगठन मांगों को लेकर समय-समय पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था।

शांति व्यवस्था कायम रखने और किसानों को प्रदर्शन से रोकने के लिए पुलिस महकमा पहले से ही अलर्ट था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल होते रहे किसान संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पहले से ही चिन्हित कर लिया था।

प्राधिकरण के बाहर धरना-प्रदर्शन बुधवार रात ही पाली और जुनपत समेत अन्य गांवों में पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंच गए। नेताओं और किसानों को उनके घरों पर नजर बंद कर दिया था। साथ ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के आसपास के रास्तों जेसीबी व बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया।

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र सिंह समेत अन्य अधिकारी सुबह से ही प्राधिकरण के पास पहुंच गए। गांवों के आसपास के रास्तों पर भी पुलिसकर्मी सतर्क रहे। बावजूद जो किसान पुलिस को चकमा देकर गांवों से निकल कर प्राधिकरण की ओर रवाना हुए रास्ते में ही रोककर लौटा दिया गया। इसके चलते प्राधिकरण के बाहर धरना-प्रदर्शन करने किसान नहीं जुटे। यमुना प्राधिकरण पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर कासना कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपते किसान संगठन के नेता। गिरफ्तार किसानों को रिहा करने की मांग यमुना प्राधिकरण से संबंधित मांगों लेकर किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं को बुधवार को प्रदर्शन के लिए जाते दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस दौरान शांतिभंग की धारा में करीब 12 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।