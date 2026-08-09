ग्रेटर नोएडा: फसल बर्बाद हुई तो मिलेगा मुआवजा, 31 अगस्त तक किसान करा लें बीमा; जानें कितना लगेगा प्रीमियम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षतिपूर्ति का लाभ लेने के लिए बीमा पोर्टल एनआइसीपी पर बीमा करा सकते हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई है।

कृषि उपनिदेशक राजीव कुमार ने बताया कि मौसम की असमानता के बीच फसलों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सहारा है। कृषि विभाग ने किसानों से निर्धारित समय सीमा में फसल का बीमा कराने की अपील की है।