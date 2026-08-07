प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस दिन तक बीमा करा सकेंगे किसान

जागरण संवाददाता, हरदोई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ सीजन में किसानों को राहत दी गई है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।

अब गैर ऋणी किसान 14 अगस्त तक व ऋणी किसान 31 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकेंगे। पहले फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बाजरा, मूंगफली, ज्वार, मक्का, धान, तिल एवं उर्द आदि फसलों में शामिल किया गया है। इन फसलों को दैवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋणी और गैर ऋणी दोनों प्रकार के किसानों को किया गया है।