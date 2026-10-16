ग्रेटर नोएडा में फैक्टरी से 3 करोड़ का सामान चोरी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, 3172 पेटीएम प्रिंटर बरामद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने फैक्ट्री में हुई चोरी का पर्दाफाश कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से 3172 पेटीएम प्रिंटर, मशीनें, 147 सेटअप बाक्स और अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण बरामद किए गए हैं। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई जा रही है।

एडीसीपी स्वतंत्र सिंह के मुताबिक, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ऑइनोट्रानिक्स फैक्ट्री में चोरी हुई थी। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज कर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी।

जंगल में घेराबंदी कर पकड़ लिया

बुधवार रात सूचना मिली कि चोरी का माल लोडर में भरकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। आनन-फानन पुलिस टीम ने न्यू दादरी रेलवे स्टेशन के पास जंगल में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को माल समेत धर लिया।