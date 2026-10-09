दीपावली पर ग्रेटर नोएडा ईस्ट में गहराएगा पानी का संकट, 20 अक्टूबर से बंद हो जाएगा गंगाजल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दीपावली पर ग्रेटर नोएडा ईस्ट में पानी का संकट गहरा सकता है। ऊपरी गंगा नहर सफाई के लिए करीब 15 दिन बंद रहेगी। दीपावली तक आपूर्ति बहाल न होने की आशंका है।

आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका

इसको लेकर प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग से सफाई का काम त्योहार के बाद करने की मांग की है। दरअसल, 20 अक्टूबर की मध्यरात्रि से नहर बंद होनी है। ऐसे में दो दिन में ही शहर में पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी।