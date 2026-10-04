ग्रेटर नोएडा: गाड़ियों के काफिले से खतरनाक स्टंटबाजी, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस

संवाद सहयोग, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली क्षेत्र में गाड़ियों के काफिले के साथ खतरनाक स्टंटबाजी के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

वायरल वीडियो में कुछ हुड़दंगी युवक गाड़ी को डांस कराते दिख रहे हैं, जबकि अधिकांश युवक गाड़ियों के शीशों से आधे बाहर निकलकर नाचते दिख रहे हैं। युवकों द्वारा यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए राहगीरों की जान को भी जोखिम में डाला गया है।