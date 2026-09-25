'लेआउट से छेड़छाड़ और इमरजेंसी एग्जिट बंद', ग्रेटर नोएडा में दौड़ रहीं बसों में चल रहा सीटों का 'खेल'

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में लंबे रूट के साथ रोजमर्रा की आवाजाही में इस्तेमाल हो रही सिंगल और डबल डेकर बसों में कमाई बढ़ाने के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने का खेल चल रहा है।

जानकारी के अनुसार, बस की मूल बॉडी और स्वीकृत सिटिंग लेआउट के साथ छेड़छाड़ कर, कहीं 6 तो कहीं 10 अतिरिक्त सीटें संचालक लगवा रहे हैं। इससे संचालक स्वीकृत क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने की व्यवस्था कर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं।

यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ बता दें कि स्वीकृत सिटिंग लेआउट में परिवर्तन कर केवल अतिरिक्त सीट लगाने तक सीमित नहीं है। बस के अंदर सीटों का लेआउट बदलने से यात्रियों के आवागमन के लिए उपलब्ध जगह भी प्रभावित होती है। साथ ही आपातकालीन निकास या यात्रियों के उतरने-चढ़ने के रास्ते में बदलाव किया जा रहा है।