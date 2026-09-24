'बेहद मुश्किल था बाहर निकलना', ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड में जिंदा बचे यात्रियों ने बताया आंखों देखा खौफनाक मंजर
ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण बस अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुधवार की देर रात को एक भीषण हादसे में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हालांकि, कुछ लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। हादसे में जिंदा बचे यात्रियों ने आंखों देखा मंजर सुनाया है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात एयरपोर्ट इंटरचेंज के पास 35 किलोमीटर माइलस्टोन पर डबल डेकर स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। हादसे में बस के अंदर फंसे 9 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई।
बस में अफरा-तफरी का माहौल था
हादसे में जिंदा बची एक महिला यात्री का कहना है, 'मैं सो रही थी जब किसी ने दरवाजा जोर से पीटा तो मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि बस के अंदर अचानक अफता-तफरी का माहौल था। महिला ने बताया कि मैंने अपना कोई सामान नहीं उठाया और अपने जूते भी नहीं पहने थे। मैंने सिर्फ अपना फोन उठाया और बाहर निकल गई।
एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे लोग
महिला के अनुसार, इतनी भीड़ थी कि लोग एक-दूसरे को धक्का दे रहे थे। मुझे धक्का दिया गया लेकिन, किसी ने मुझे बाहर निकाला। मुझे उसके बाद कुछ और याद नहीं है। बताया कि बस के अंदर पूरी तरह से धुआं भर गया था और वह सीन बहुत अस्त-व्यस्त था और बाहर निकलना बहुत मुश्किल था।
महिला ने बताया कि इतना धुआं था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि धुएं से लोगों का अंदर दम घुट रहा था। बहुत कम लोग बच पाए, सिर्फ वही लोग जो धक्का-मुक्की के बीच से बाहर निकल गए।
महिला ने बताया कि इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। मेरे पीछे काफी लोग थे जो शायद बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि मैं खुद काफी देर से बाहर निकला था।
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