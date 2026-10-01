ग्रेटर नोएडा के 95 सेक्टरों और 124 गांवों के विकास को रफ्तार; स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनेगी PM यूनिट

जागरण संवाददता, ग्रेटर नोएडा। बढ़ते विकास कार्यों की निगरानी और बेहतर योजना के लिए प्राधिकरण अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) बनाएगा। सीईओ रवि कुमार एनजी की मंजूरी के बाद एजेंसी के माध्यम से विशेषज्ञों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेहतर प्रदर्शन करने पर यूनिट को दो साल का सेवा विस्तार भी दिया जा सकेगा।

95 सेक्टर और 124 गांवों का दायरा ग्रेटर नोएडा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शहर में करीब 95 सेक्टर और 124 गांव शामिल हैं, जिन्हें आठ अलग-अलग वर्क सर्किल में बांटा गया है। इतने बड़े क्षेत्र में विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों की निगरानी और नई नीतियां तैयार करने के लिए विशेषज्ञों वाली PMU बनाने की जरूरत महसूस की गई है। इसे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इन कामों पर रहेगा PMU का फोकस PMU की प्रमुख जिम्मेदारियों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वायु प्रदूषण प्रबंधन और खेल सुविधाओं का विकास शामिल रहेगा। इसके अलावा संपत्तियों की उच्च बोली के साथ बिक्री व लीज डीड की प्रक्रिया में भी विशेषज्ञ सहायता दी जाएगी।