जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती से कार्रवाई की है। ग्रेप के दौरान 100 मामलों में 5.28 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

इसमें निर्माण कार्यों से जुड़े 36 मामलों में 48.10 लाख, आरएमसी प्लांट के 48 मामलों में 4.65 करोड़, कूड़ा जलाने के तीन मामलों में 2.25 लाख और अन्य 13 मामलों में 12.70 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने शुक्रवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने और भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा निर्माणाधीन स्थलों पर 247 एंटी स्माग गन लगाई गई हैं। सभी निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण, प्रापर बैरिकेडिंग और व्हील वाशिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश

शहर में 56 जीवीपी (कूड़ा जमा होने वाले) स्थल चिह्नित किए गए हैं। इनकी सफाई और सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने साप्ताहिक बाजारों और शापिंग कांप्लेक्स में सफाई, कूड़ा निस्तारण, उद्यानिक कचरे से कंपोस्ट बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक या गैस हीटर की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है।