ग्रेटर नोएडा में ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर प्राधिकरण ने लगाया 5.28 करोड़ का जुर्माना
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रेप नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 100 मामलों में 5.28 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सीईओ ने जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने और प्रदूषण नियंत्रण उपायों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं।
HighLights
ग्रेप उल्लंघन पर 100 मामलों में 5.28 करोड़ का जुर्माना।
निर्माणाधीन स्थलों पर 247 एंटी स्माग गन स्थापित की गईं।
सीईओ ने प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त न करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में ग्रेप नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सख्ती से कार्रवाई की है। ग्रेप के दौरान 100 मामलों में 5.28 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।
इसमें निर्माण कार्यों से जुड़े 36 मामलों में 48.10 लाख, आरएमसी प्लांट के 48 मामलों में 4.65 करोड़, कूड़ा जलाने के तीन मामलों में 2.25 लाख और अन्य 13 मामलों में 12.70 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. बलकार सिंह ने शुक्रवार को प्रदूषण की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने जुर्माने की वसूली सुनिश्चित करने और भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ आरसी जारी करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा निर्माणाधीन स्थलों पर 247 एंटी स्माग गन लगाई गई हैं। सभी निर्माण स्थलों पर नियमित निरीक्षण, प्रापर बैरिकेडिंग और व्हील वाशिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश
शहर में 56 जीवीपी (कूड़ा जमा होने वाले) स्थल चिह्नित किए गए हैं। इनकी सफाई और सौंदर्यीकरण कराने के भी निर्देश दिए गए। प्राधिकरण ने साप्ताहिक बाजारों और शापिंग कांप्लेक्स में सफाई, कूड़ा निस्तारण, उद्यानिक कचरे से कंपोस्ट बनाने और सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक या गैस हीटर की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया है।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सीईओ ने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में ओएसडी गुंजा सिंह, महाप्रबंधक वित्त स्वतंत्र गुप्ता ओएसडी मुकेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक परियोजना एके सिंह, उप महाप्रबंधक विजय रावल, सभी वरिष्ठ प्रबंधक व अधिकारीगण मौजूद रहे।