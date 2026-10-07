ग्रेनो के 7 सेक्टरों में 32 साल पुरानी लाइनों से आ रहा पानी, ₹1150 करोड़ वसूलने के बाद भी नहीं बदले हालात

आए दिन लाइन में लीकेज की समस्या बनी रहती है। कई बार प्राधिकरण के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। स्थायी समाधान नहीं हो सका है।

- आदित्य भाटी, निवासी, पी-तीन



कम प्रेशर में पानी आने और सप्लाई में गंदा और बदबू आने की शिकायत बनी हुई है। यह समस्या करीब दो वर्षों से बनी हुई है।

- योगेंद्र भाटी, निवासी, बीटा दो



32 वर्ष पहले बिछाई गई लाइनें जर्जर हो चुकी हैं, इस कारण आए दिन लीकेज होने और सप्लाई में गंदा पानी की समस्या बनी

रहती है।

- प्रमोद भाटी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, डेल्टा एक



सप्ताह में दो से तीन बार कम प्रेशर या लाइन लीकेज होने की समस्या बनी रहती है। शिकायत करने पर खानापूरी कर दी जाती है।

- लाखन भाटी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, गामा एक



गंगाजल सप्लाई लाइन में आए दिन लीकेज होने की समस्या बनी हुई है। बिल के नाम मोटी रकम वसूली जा रही है, समाधान हो नहीं रहा है।

- योगेंद्र मावी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, ओमीक्रान एक ए



सेक्टर की पुरानी पानी सप्लाई लाइन को बदलकर जल्द नई बिछाई जाएं। पर्याप्त प्रेशर के साथ स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए।

- आलोक नागर, आरडब्ल्यूए महासचिव, डेल्टा एफ