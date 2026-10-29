GIMS ग्रेटर नोएडा में बायोफायर सिस्टम की शुरुआत, एक ही जांच में पकड़े जाएंगे कई रोगाणु; तुरंत मिलेगा इलाज

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (जिम्स) में अब एक ही टेस्ट से कई रोगों की पहचान हो सकेगी। इसके लिए विभिन्न तरह के अलग-अलग टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इससे रिपोर्ट के आने में होने वाली देरी और अधिक खर्च से मरीज भी बच सकेंगे। बायोफायर फिल्म-ऐरे सिस्टम से एक ही टेस्ट में विभिन्न रोगाणुओं की जांच की जा सकेगी।

यह सुविधा जिम्स में सीएसआर के तहत मेडिकल रिसर्च विभाग में शुरू कर दी गई है। इस अत्याधुनिक तकनीक से संक्रामक रोगों की जांच में तेजी आएगी। साथ ही, संस्थान में मेडिकल रिसर्च और मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में भी मदद मिलेगी।