गौतमबुद्ध नगर में MSME का बूम: एक साल में 10905 नई इकाइयां बनीं, 96000 से ज्यादा नए रोजगार

अर्पित त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में एमएसएमई सेक्टर ने पिछले दो वित्तीय वर्षों में जबरदस्त तेजी दिखाई है। वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई सेक्टर में कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या 47,050 से बढ़कर 57,955 हो गई, जो 23.2 प्रतिशत की वृद्धि है।

इस दौरान कुल निवेश 1,470 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,816 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सबसे बड़ा लाभ रोजगार सृजन में हुआ, जहां 3.34 लाख से बढ़कर 4.31 लाख रोजगार पैदा हुए, यानी 96,653 नए अवसर।

माइक्रो इकाइयां का इसमें 99 प्रतिशत का योगदान है, जबकि मीडियम सेक्टर में निवेश 120 प्रतिशत से बढ़कर 820 करोड़ रुपये हो गया, जो स्केल-अप का संकेत है।

वित्त वर्ष 2026-27 के चालू वर्ष में चार महीने यानी अप्रैल से जुलाई में 20,793 इकाइयां और 1.42 लाख रोजगार सृजन हो चुके हैं, जो आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत हैं।

एमएसएमई सेक्टर में लगातार बढ़ रही इकाइयों और रोजगार के आंकड़े

वित्त वर्ष 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र में इकाइयों, निवेश और रोजगार के आंकड़ों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस दौरान कुल 57,955 एमएसएमई इकाइयां दर्ज हुईं, जबकि 4.31 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला।