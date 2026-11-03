गौतमबुद्धनगर बार एसोसिएशन में दानदाताओं का सम्मान, शौचालय सुंदरीकरण का हुआ लोकार्पण

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन सभागार में दो कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बार अध्यक्ष मनोज भाटी (बोड़ाकी) की अध्यक्षता और सचिव शोभाराम चंदीला के संचालन में हुए कार्यक्रम में डी-ब्लाक चैंबर रिनोवेशन में सहयोग करने वाले दानदाताओं के शिलापट का अनावरण और शौचालय सुंदरीकरण का लोकार्पण किया गया।

शिलापट का अनावरण हुआ

सचिव शोभाराम चंदीला ने बताया कि एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने दानदाताओं के शिलापट का अनावरण किया। जबकि जिला जज अतुल श्रीवास्तव और अपर जिला जज सुनील कुमार द्वारा बार सभागार के प्रथम तल पर बने शौचालय के सुंदरीकरण का लोकार्पण किया गया।