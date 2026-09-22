गंगा लिंक एक्सप्रेसवे: एलाइनमेंट में आने वाले मकानों को शिफ्ट करेगा YEIDA, मुआवजा देकर दूसरी जगह बसाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नेाएडा। गंगा लिंक एक्सप्रेस वे के राह यीडा क्षेत्र में आने वाले मकानों को शिफ्ट किया जाएगा।

इसकी वजह से लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 33 एकड़ जमीन क्रय का काम रुका हुआ है।

मकानों के मूल्य का आंकलन करने के लिए यीडा ने लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा है। मूल्य का आंकलन होते ही मुआवजा वितरण का काम किया जाएगा।

गंगा व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 74.5 किमी लंबा लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) करेगा।

एक्सप्रेसवे के लिए निर्माण के लिए यीडा अधिसूचित क्षेत्र में 750 एकड़ में से अधिकतर जमीन क्रय हो चुकी है, लेकिन 33 एकड़ जमीन लिंक एक्सप्रेसवे के एलाइनमेंट में मकानों के आने के कारण रुक गई है। यह मकान रबूपुरा व कपना गांव में हैं।