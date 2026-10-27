ग्रेटर नोएडा से जुड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, 74.5 किमी के 'गंगा लिंक' को मंजूरी; फिल्म सिटी के पास होगी एंट्री

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। गंगा व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए प्रस्तावित गंगा लिंक एक्सप्रेसवे की निर्माण एजेंसी के चयन को प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।

लिंक एक्सप्रेसवे के लिए यमुना प्राधिकरण अपने अधिसूचित क्षेत्र में 92 प्रतिशत जमीन किसानों की सहमति से क्रय कर चुका है, लेकिन एक्सप्रेसवे के एलाइन्मेंट में कुछ गांवों में आबादी के कारण जमीन मिलने में अड़चन आ रही है। इसलिए अधिग्रहण कानून से जमीन ली जाएगी।