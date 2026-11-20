ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के MCA छात्र ने फंदा लगाकर दी जान, सुपरटेक गोल्फ कंट्री में मिला शव
ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक गोल्फ कंट्री में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एमसीए प्रथम वर्ष के छात्र शुभम (20 वर्ष) ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्र शुभम ने की आत्महत्या।
ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक गोल्फ कंट्री में घटना।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। रबूपुरा कोतवाली क्षेत्र स्थित सुपरटेक गोल्फ कंट्री 22 डी में किराये पर रह रहे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एमसीए प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रहे गांव मंजीर थाना खेर जनपद चंबा हिमाचल प्रदेश निवासी छात्र शुभम उम्र 20 वर्ष ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।