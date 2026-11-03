IITian, कड़क अंदाज और IPS वाइफ; कौन हैं नोएडा के नए एडिशनल पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा?

जागरण संवाददाता, नोएडा। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए 2012 बैच के दो वरिष्ठ आईपीएस (IPS Officers) अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत आईपीएस संकल्प शर्मा और आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वे सेवानिवृत्त हुए डीआईजी राजीव नारायण मिश्र की जगह पर तैनात हुए हैं।

इन अधिकारियों को मिली नई तैनाती आईपीएस संकल्प शर्मा को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) के पद पर तैनात संकल्प शर्मा को स्थानांतरित कर पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में संयुक्त पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं, आईपीएस संतोष कुमार मिश्रा को पीटीएस जालौन में पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) के पद पर कार्यरत संतोष कुमार मिश्रा को पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर में संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) की कमान सौंपी गई है। शासन द्वारा जारी इस आदेश के बाद दोनों अधिकारियों को जल्द ही अपने नए तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही अधिकारी 2012 बैच के हैं।

Who is IPS Sankalp Sharma? संकल्प शर्मा का जन्म राजस्थान में हुआ है। उनकी शुरुआती पढ़ाई वहीं से हुई है। बचपन से ही पढ़ने लिखने में तेज संकल्प को खाकी वर्दी पहनने का शौक था। उन्हें IAS या IPS नहीं सिर्फ IPS अफसर ही बनना था।

हालांकि इससे पहले वह अपने लिए ऑप्शन बी रखना चाहते थे। यही वजह थी कि 12वीं के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की और JEE परीक्षा पास कर IIT Roorkee में एडमिशन लिया। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। इसके बाद उन्हें एक आईटी कंपनी बड़ा जॉब ऑफर दे रही थी लेकिन उनके मन में तो आईपीएस की नौकरी बसी थी तो उन्होंने जॉब ठुकरा दी। जॉब ऑफर ठुकराकर शुरू की सेल्फ स्टडी जॉब ऑफर ठुकराकर उन्होंने अपने परिवारवालों को समझाया और यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी के माध्यम से शुरू कर दी। शुरुआती दो प्रयास में वह सफल नहीं हुए तो बिना निराश हुए अपनी गलतियों पर काम करते हुए तीसरा प्रयास किया और साल 2011 में वह सफल हो गए।

इसके बाद उनकी ट्रेनिंग 2012 में शुरू हुई और फिर वहां से उन्हें यूपी कैडर में तैनाती मिली। यूपी में उन्हें पहली पोस्टिंग एएसपी के तौर पर मिली। अब 14 साल के उनके करियर में जेसीपी की रैंक तक पदोन्नति हासिल कर चुके हैं।

पत्नी भी हैं लेडी सिंघम (IPS Sankalp Sharma Wife) IPS संकल्प की पत्नी भी आईपीएस अधिकारी ही है। दोनों की मुलाकात ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। उनकी पत्नी का नाम शालिनी अग्निहोत्री है। दोनों का सेलेक्शन एक ही साल में हुआ था और ट्रेनिंग के वक्त से ही वह तेज तर्रार थीं।

एक इंटरव्यू में आईपीएस संकल्प ने बताया था कि अपनी मेहनत के बलबूते आईपीएस शालिनी सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ट्रेनी ऑफिसर घोषित हुई थीं। पासिंग आउट परेड में भी उनकी खासी चर्चा रही थी। संकल्प और शालिनी की बातचीत ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद भी जारी रही।

संकल्प ने जहां यूपी में तो शालिनी ने हिमाचल प्रदेश में ज्वाइनिंग की। इसके बाद आगे चलकर दोनों ने शादी का फैसला लिया और शादी कर ली। बदायूं गैंगरेप केस में तीन दिन में पकड़े आरोपी, SHO को किया सस्पेंड साल 2021 में बदायूं गैंगरेप केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। एक इंटरव्यू के दौरान संकल्प ने बताया था कि थानेदार ने काफी लापरवाही की थी और 18 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की थी। जिसके बाद थाने पहुंचकर संकल्प ने उसे सस्पेंड कर दिया था। फिर एक-एक कर तीनों आरोपियों को तीन दिन के अंदर गिरफ्तार किया। यह उनके करियर के बड़े केसों में से एक है।