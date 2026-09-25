आज से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज, लोगों को मिलेगी फ्री शटल सेवा; चेक करें रूट्स और टाइमिंग

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुक्रवार से शुरू हुए चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में आने वाले विजिटर्स, एग्जिबिटर्स और खरीदारों की सुविधा के लिए प्रशासन ने नि:शुल्क शटल बस सेवा शुरू की है।

25 से 29 सितंबर तक चलने वाले ट्रेड शो के दौरान दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों के साथ ही गौतमबुद्ध नगर और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के प्रमुख स्थानों से लोगों को एक्सपो मार्ट तक पहुंचाने के लिए 9 मुख्य रूट निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 60 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस और 42 पार्क एंड राइड बस भी संचालित होंगी।

जानकारी के अनुसार, सभी मुख्य रूट की बसें नॉलेज पार्क रोड स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट (IEML) के गेट नंबर तीन और चार के बाहर बने बस स्टॉप तक जाएंगी। अधिकांश रूट पर बसों की फ्रीक्वेंसी 30 मिनट रखी गई है।

बता दें कि फ्री शटल बस की सेवा सुबह 9 बजे से दोपहर में 3 बजे तक बिजनेसमैन लोगों के लिए रहेगी, जबकि 3 बजे से रात में 8 बजे तक आम लोगों के लिए मुफ्त शटल बस सेवा रहेगी। बताया कि संबंधित बस स्टैंड से एक्सपो मार्ट के लिए बस सेवा सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध रहेगी। वहीं, एक्सपो मार्ट से वापसी के लिए दोपहर दो बजे से रात 9:10 बजे तक बसें चलेंगी। कुछ रूट पर अंतिम बस रात 9:30 बजे तक संचालित होगी।

बॉटनिकल गार्डन से सबसे अधिक बसें बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के सेक्टर-38ए स्थित गेट नंबर चार के पास से एक्सपो मार्ट के लिए 32 बसें चलेंगी। यह सेवा GIP मॉल, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और सेक्टर-142 स्थित एडवांट-नासा पार्किंग होते हुए एक्सपो मार्ट पहुंचेगी।

इसी तरह नोएडा सेक्टर-62 से 32 बसें वेव सिटी सेंटर, गोल्फ कोर्स, दादरी मेन रोड, सालारपुर, भंगेल, NSEZ, फेज-2, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर, शारदा अस्पताल और नासा पार्किंग होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल से भी 32 बसें संचालित होंगी। यह सेवा एक मूर्ति चौक, इटेडा, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर और शारदा अस्पताल होते हुए एक्सपो मार्ट पहुंचेगी। नोएडा सेक्टर-35 मोरना बस स्टैंड से 32 बसें सिटी सेंटर, सेक्टर-37, एक्सप्रेसवे और सेक्टर-142 एडवांट होते हुए नासा पार्किंग के रास्ते एक्सपो मार्ट तक जाएंगी। दादरी, दनकौर, रबूपुरा और जेवर से भी सुविधा दादरी रोडवेज बस स्टैंड से 20 बसें तिलपता, दादरी रेल मार्ग, सूरजपुर, कलेक्ट्रेट, एलजी गोलचक्कर और शारदा अस्पताल होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी। दनकौर से 20 बसें सिकंदराबाद रोड, गंगनहर टी-प्वाइंट, ग्रेटर नोएडा रोड, कसना और परी चौक होते हुए नासा पार्किंग पहुंचेंगी।

रबूपुरा से 20 बसें यमुना गौर सिटी और गलगोटिया विश्वविद्यालय होते हुए एक्सपो मार्ट जाएंगी। जेवर बस स्टैंड से 20 बसें यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नासा पार्किंग पहुंचेंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल फोरकोर्ट से भी 20 बसें यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते नासा पार्किंग के लिए संचालित होंगी।

60 इंटरसिटी ई-बस और 42 पार्क एंड राइड बस मुख्य रूट के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आंतरिक सेक्टरों को जोड़ने के लिए 60 इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बसें संचालित होंगी। इनकी सेवा सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक रहेगी।