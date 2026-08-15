3 साल से बिना वीजा ग्रेटर नोएडा में जमाया था डेरा, पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक को दबोचा
ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस ने एक विदेशी नागरिक डेस्टिनी को वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोसायटी निवासियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई।
HighLights
विदेशी नागरिक डेस्टिनी ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार।
टूरिस्ट वीजा 1 सितंबर 2023 को समाप्त हो गया था।
सोसायटी निवासियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई।
संवाद सहयोग, दनकौर (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में कोतवाली क्षेत्र स्थित सेक्टर-22 डी सोसायटी में रह रहे एक विदेशी नागरिक डेस्टिनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी जून 2023 में तीन माह के टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। वीजा की अवधि करीब तीन वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी आरोपी गुप्त तरीके से सोसायटी में रह रहा था।
दरअसल, यमुना प्राधिकरण की सेक्टर-22 डी आवासीय सोसायटी के निवासियों द्वारा बीते कुछ माह से विदेशी नागरिकों की जांच की अपील पुलिस से की जा रही थी।
आठ मंजिल से उतर रहा था नीचे
निवासियों का आरोप है नाईजीरिया मूल के किरायेदार कथित रूप से अवैध कार्य करते हैं। साथ ही उनका कहना है कि कई नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भी सोसायटी में रह रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसमें एक विदेशी नागरिक फ्लैट के पिछले हिस्से से होकर करीब आठ मंजिल से नीचे उतर रहा था।
दावा किया गया था कि पुलिस की जांच से बचने के लिए ऐसा किया गया । सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार की रात दनकौर पुलिस सोसायटी में पहुंची और बाहर टहल रहे एक विदेशी नागरिक का पासपोर्ट और वीजा की जांच की गई।
वीजा की अवधि 2023 में हो गई थी समाप्त
पुलिस का दावा है कि आरोपित के वीजा की अवधि एक सितंबर 2023 में समाप्त हो चुकी है इसके बावजूद भी वह देश में रह रहा है। पुलिस द्वारा संबंधित दूतावास को जानकारी देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
यह भी पढ़ें- मुंबई एटीएस का ग्रेटर नोएडा में छापा, फ्लैट से मिली 5.40 करोड़ की ड्रग्स; दो विदेशी महिला तस्कर गिरफ्तार
पुलिस का कहना है कि अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर विदेशी नागरिकों का सत्यापन किया जाता रहेगा।