यमुना प्राधिकरण के खिलाफ चौथे दिन भी किसानों का धरना जारी, अब महापंचायत की चेतावनी

संस, बिलासपुर। ग्रेटर नोएडा के डूंगरपुर-रीलका गांव के पास किसानों का अपनी मांगों को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दनकौर अनाज मंडी के समीप 5 अक्टूबर से शुरू हुआ क्षेत्रीय किसानों का अनिश्चितकालीन धरना बृहस्पतिवार को चौथे दिन भी पूरे जोश के साथ जारी रहा।

किसान अपनी जमीन और अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से उनमें भारी रोष है। अधिकारियों की अनदेखी से टूट रहा सब्र का बांध गुरुवार को धरने की अध्यक्षता चरण सिंह ने की, जबकि मंच का संचालन जिला अध्यक्ष पंकज शर्मा द्वारा किया गया। धरने पर बैठे किसानों ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि वे पिछले चार दिनों से दिन-रात अपना कामकाज छोड़कर धरने पर बैठे हैं।