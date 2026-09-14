नोएडा एयरपोर्ट-एक्सप्रेसवे रूट पर नई लेन का काम शुरू, 1 लाख से अधिक यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर-कासना रोड पर नटों की मढ़ैया गोलचक्कर से कासना टी-प्वाइंट तक लगने वाले जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करीब डेढ़ किलोमीटर लंबे इस व्यस्त स्ट्रेच पर अतिरिक्त लेन बनवा रहा है। इस मार्ग से रोज एक लाख से अधिक वाहन गुजरते हैं, जिनमें आवासीय सेक्टरों के वाहनों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों के मालवाहक वाहन और रोडवेज बसें भी शामिल हैं।

डेढ़ किमी सड़क पर बढ़ेगी क्षमता यह मार्ग 80 मीटर चौड़ा है, लेकिन मौजूदा ट्रैफिक दबाव के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनती है। खासकर पीक आवर्स में वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। प्राधिकरण ने सड़क की क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट का काम हाल में अवार्ड किया गया था और अब काम शुरू कर दिया गया है। एक लाख से अधिक वाहन रोज गुजरते नटों की मढ़ैया गोलचक्कर से कासना टी-प्वाइंट तक के मार्ग पर रोज करीब एक लाख से अधिक वाहन चालकों की आवाजाही होती है। इनमें आवासीय सेक्टरों के निवासी और औद्योगिक सेक्टरों में आने-जाने वाले मालवाहक वाहन शामिल हैं।