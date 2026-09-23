यूपी-हरियाणा वालों की बल्ले-बल्ले! यमुना और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज 15 अक्टूबर तक होगा तैयार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे व यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए बन रहे इंटरचेंज का निर्माण अगले माह 15 अक्टूबर तक पूरा होने की संभावना है। यूपीआइटीएस में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम की ओर से जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए यीडा इंटरचेंज को सीमित स्तर पर खोलने के लिए एनएचएआइ से प्रयास कर रहा है।

जगनपुर अफजलपुर गांव के नजदीक बन रहे इंटरचेंज में चार लूप व आठ रैंप हैं। इनकी कुल लंबाई 13.308 किमी है। इंटरचेंज कुल 83 हे. में है। इसके निर्माण पर करीब पांच सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इंटरचेंज से दोनों एक्सप्रेसवे से आपस में जुड़ने के साथ यीडा की 60 मीटर चौड़ी सड़क भी जुड़ जाएगी। पिछले माह एनएचएआए चेयरमैन संतोष यादव ने निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण करने के साथ अधिकारियों को कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए थे।