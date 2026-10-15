शीला देवी के खेत में जब खुद पहुंच गईं DM मेधा रूपम, धान की कटाई कराकर गिनाए फायदे

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। खरीफ फसल के उत्पादन का आंकलन करने के लिए जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बृहस्पतिवार को गिरधरपुर गांव का स्थलीय निरीक्षण करते हुए क्रॉप कटिंग कराई। जिलाधिकारी सदर तहसील के तहत गिरधरपुर गांव की किसान शीला देवी के खेत पर पहुंची।

उनकी मौजूदगी में खेत में लगी धान की फसल का 10×10×10 त्रिकोण मीटर क्षेत्रफल में चिह्नांकन करते हुए कटाई कराई गई। इसमेंं कुल 10.805 किग्रा उपज मिली। किसानों को बताए क्रॉप कटिंग के फायदे जिलाधिकारी ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि फसल उत्पादन के सटीक आकलन के लिए क्रॉप कटिंग प्रयोग बेहद जरूरी है। इसके आधार पर किसानों को विभिन्न योजनाओं और बीमा लाभों का सही निर्धारण कराना संभव हो सकता है।