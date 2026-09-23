ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय पहुंचे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, युवाओं को दिया लाइफ मैनेजमेंट का मंत्र

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। नाॅलेज पार्क स्थित शारदा विश्वविद्यालय में बुधवार को आनंद स्वरूप आडिटोरियम में ‘माइंड सेट लाइफ सेट’ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने विद्यार्थियों एवं युवाओं को जीवन प्रबंधन, आध्यात्मिकता, व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन दे रहे हैं।

जीवन की चुनौतियों से निपटने का मंत्र

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन में आने वाली चुनौतियों का सकारात्मक तरीके से सामना करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने लक्ष्य निर्धारित करने, मानसिक दृढ़ता विकसित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने पर जोर देंगे। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने जीवन में अनुशासन, आत्मविश्वास और नैतिक मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया।

सकारात्मक सोच पर दिया जोर

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना रहा। वक्ताओं ने जीवन में सफलता के लिए केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि बेहतर सोच, मजबूत व्यक्तित्व और सही मूल्यों के महत्व पर भी चर्चा की।