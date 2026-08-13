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    दनकौर की नामी मिठाई दुकान के घेवर में निकला कॉकरोच, ग्राहक ने की शिकायत

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 02:56 AM (IST)

    धनौरी गांव के एक ग्राहक ने दनकौर के रमेश मिष्ठान भंडार से खरीदे घेवर में कॉकरोच मिलने की शिकायत पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग से की है। विभाग ने सैंपल ...और पढ़ें

    पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई सूचना।

    पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग को दी गई सूचना।

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। त्योहारों पर बिकने वाले घेवर में कॉकरोच मिलने से दनकौर क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। धनौरी गांव निवासी एक ग्राहक ने लंबा बाजार स्थित रमेश मिष्ठान भंडार से खरीदी गई घेवर में कॉकरोच पाए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस व खाद्य सुरक्षा विभाग से शिकायत की है और घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित कर दिया।

    धनौरी गांव निवासी विजयपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार शाम उन्होंने दनकौर कस्बे की एक नामी मिठाई की दुकान से करीब पांच किलो घेवर और दो किलो गुजिया खरीदी थी। घर पहुंचकर जब डिब्बा खोला तो घेवर में कॉकरोच दिखाई दिया। विजयपाल का आरोप है कि वह तुरंत शिकायत लेकर दुकान पहुंचे, लेकिन दुकानदार ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कहा कि उनकी दुकान के घेवर में कभी कॉकरोच नहीं मिला।

    विजयपाल ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस से लिखित शिकायत की है। साथ ही उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर भी इसका वीडियो प्रसारित कर उस दुकान से मिठाई न खरीदने की लोगों से अपील की है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खाद्य सुरक्षा विभाग से दुकान की तत्काल जांच और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है।

    इस मामले पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने कहा हमें शिकायत प्राप्त हुई है। खाद्य निरीक्षक शैय्यद इबादुल्लाह की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। जांच रिपोर्ट में मिलावट या अस्वच्छता पाई जाती है तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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