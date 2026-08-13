CBSE Board कंपार्टमेंट रिजल्ट ने बढ़ी छात्रों की टेंशन, कम मार्क्स में कैसे मिलेगा मनपसंद कॉलेज?

जागरण संवाददाता, नोएडा। बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। परीक्षा में ओवआल पासिंग प्रतिशत महज 53 फीसदी रहा।

परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं रहने से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के सामने अब कॉलेज में प्रवेश और मनपसंद विषय चुनने की चुनौती खड़ी हो गई है। जिले से लगभग 2 हजार छात्रों ने परीक्षा दी थी। कम प्रतिशत रहने से छात्रों में निराशा है।

कंपार्टमेंट परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों को अब स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का मौका तो मिलेगा, लेकिन कम अंक कई छात्रों की राह मुश्किल कर सकते हैं। पसंद के कॉलेज मिलने में हो रही परेशानी कई कॉलेजों में विषय और पाठ्यक्रम के लिए कट ऑफ अधिक होने के कारण विद्यार्थी अपनी पसंद के विषय में दाखिला लेने से वंचित रह सकते हैं। छात्रों को विषय का चुनाव करने में समझौता करना पड़ सकता है।