CBSE 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी, 53.08% विद्यार्थी हुए पास; वेबसाइट में चेक करें रिजल्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपना परिणाम डिजिलाकर के साथ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

परिणाम जारी होने के साथ उन विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिन्हें मुख्य बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिल पाए थे।

2.75 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

सीबीएसई के अनुसार, सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए कुल 2,91,576 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 2,75,287 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 53.08 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट समेत तीन श्रेणियों में हुई परीक्षा परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को तीन श्रेणियों में रखा गया था। इनमें कंपार्टमेंट, अंक सुधार (इंप्रूवमेंट) और छह विषयों वाले विद्यार्थी शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार 1,64,231 विद्यार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1,11,056 विद्यार्थियों ने इंप्रूवमेंट की परीक्षा दी।