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    CBSE 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी, 53.08% विद्यार्थी हुए पास; वेबसाइट में चेक करें रिजल्ट

    By Lokesh Sharma Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 10:10 PM (IST)

    सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें 53.08 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। लगभग 2.75 लाख विद्यार्थियो ...और पढ़ें

    सीबीएसई सप्लिमेंट्री का रिजल्ट जारी। फोटो:आर्काइव

    सीबीएसई सप्लिमेंट्री का रिजल्ट जारी। फोटो:आर्काइव

    HighLights

    1. सीबीएसई 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी

    2. कुल 53.08 प्रतिशत विद्यार्थी हुए सफल

    3. परिणाम डिजिलॉकर और सीबीएसई वेबसाइट पर उपलब्ध

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीबीएसई ने बुधवार को 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अपना परिणाम डिजिलाकर के साथ सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

    परिणाम जारी होने के साथ उन विद्यार्थियों को राहत मिली है, जिन्हें मुख्य बोर्ड परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिल पाए थे।

    2.75 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने दी परीक्षा

    सीबीएसई के अनुसार, सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए कुल 2,91,576 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 2,75,287 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 53.08 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।

    कंपार्टमेंट, इंप्रूवमेंट समेत तीन श्रेणियों में हुई परीक्षा

    परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों को तीन श्रेणियों में रखा गया था। इनमें कंपार्टमेंट, अंक सुधार (इंप्रूवमेंट) और छह विषयों वाले विद्यार्थी शामिल थे। आंकड़ों के अनुसार 1,64,231 विद्यार्थी कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 1,11,056 विद्यार्थियों ने इंप्रूवमेंट की परीक्षा दी।

    तीसरी श्रेणी में ऐसे विद्यार्थी शामिल थे, जिन्हें छह विषयों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन वे मुख्य विषय में दोबारा परीक्षा देकर अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहते थे।

    28 जुलाई को हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा

    सीबीएसई ने 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा गत 28 जुलाई को कराई थी। परीक्षा देश के विभिन्न केंद्रों के अलावा विदेशों में भी ऑफलाइन माध्यम से पेन-पेपर प्रारूप में आयोजित की गई थी।

    मुख्य बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हासिल नहीं कर पाने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल होने का अवसर दिया गया था।

    रोल नंबर और एडमिट कार्ड नंबर से देख सकेंगे परिणाम

    विद्यार्थी परिणाम देखने के लिए अपना रोल नंबर, एडमिट कार्ड नंबर, स्कूल नंबर और सिक्योरिटी पिन दर्ज कर ऑनलाइन अंकपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। मुद्रित अंकपत्र और उत्तीर्ण प्रमाणपत्र संबंधित स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

    विदेश में स्थित सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थी डिजिलाकर से अपने डिजिटल शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। निजी विद्यार्थियों को अपने दस्तावेज परीक्षा केंद्र से लेने होंगे।

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