संवाद सहयोग, दादरी (ग्रेटर नोएडा)। ग्रेटर नोएडा में दादरी कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित चिटेहरा गांव के पास एक सीएनजी पंप पर कार से नोटों से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि बाइक सवार दो युवक बैग लेकर फरार हो गए।

बुलंदशहर निवासी अनिल एटीएम मशीनों में कैश डालने का काम करता है। उसका कहना है कि वह दादरी की तरफ जा रहा था और सीएनजी पंप पर गैस डलवाने के लिए रुका था।

वहीं, गैस डलवाने के बाद जब वह वापस वैगनआर कार में बैठा तो बैग गायब मिला। पीड़ित ने तत्काल 112 पर सूचना दी।

पीड़ित ने बैग में 25 लाख रुपये कैश और लाइसेंसी पिस्टल होने की बात कही है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि पीड़ित से पूछताछ की जा रही है और घटना के पर्दाफाश के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।