ग्रेटर नोएडा: जलपुरा के पेट्रोल पंप पर मिला तीन दिन से लापता शख्स का शव, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र के जलपुरा स्थित भारत पेट्रोल पंप की पार्किंग में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

मृतक की पहचान राजीव (40) पुत्र विनोद निवासी ग्राम पिलखुनी, थाना सिढपुरा, जिला कासगंज के रूप में हुई है, जो हाल में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी कुलेसरा में रह रहा था।

12 सितंबर की रात बिना बताए घर से निकला था

पुलिस के अनुसार 15 सितंबर को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि पार्किंग में एक शव पड़ा है। जांच में पता चला कि राजीव 12 सितंबर की रात बिना बताए घर से चला गया था, जिसकी गुमशुदगी ईकोटेक-3 थाने में दर्ज थी।