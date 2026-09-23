‘बिट्टू तबाही’ ने नोएडा में यमुना घाट चमकाया, 5 घंटे में 1280 किलो कचरा किया साफ
पर्यावरण कार्यकर्ता बिट्टू तबाही ने अपनी टीम और स्वयंसेवकों के साथ नोएडा के युवा शक्ति घाट पर यमुना सफाई अभियान ...और पढ़ें
HighLights
बिट्टू तबाही ने नोएडा के यमुना घाट पर चलाया सफाई अभियान।
पांच घंटे के अभियान में 1280 किलो कचरा एकत्र किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सराहे गए बिट्टू तबाही का प्रयास जारी।
जागरण संवाददाता, नोएडा। मध्य प्रदेश की अजनार नदी का कायाकल्प कर देशभर में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश करने वाले बिट्टू तबाही के नाम से पहचाने जाने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार सुबह छह बजे अपनी टीम के साथ नोएडा के सेक्टर-94 स्थित युवा शक्ति घाट पहुंचे।
शहर के वालंटियर्स भी उनके साथ सफाई अभियान में जुटे। बिट्टू तबाही का दावा हैं कि सुबह 11 बजे तक चले पांच घंटे के अभियान में यमुना घाट से 1280 किलो कचरा एकत्र किया गया।
अंतरराष्ट्रीय संस्थान कर चुके हैं सराहना
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द ओशन क्लीनअप जैसी संस्थाओं से सराहना पा चुके बिट्टू तबाही लगातार पर्यावरण व नदियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। दिल्ली व गुरुग्राम में सफल तीन दिवसीय अभियान के अंतिम चरण में बिट्टू तबाही नोएडा के यमुना घाट पहुंचे।
यमुना किनारा बड़ी मात्रा में प्लास्टिक बोतलों, पालीथिन, फटे कपड़ों, सड़ी-गली फूल-मालाओं व मूर्तियों के अवशेषों से पटा मिला। यहां उन्होंने अपनी टीम के साथ सफाई अभियान चलाया।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में अब बिट्टू तबाही ने उठाई झाड़ू, 2700 सफाईकर्मी लौटे; फिर भी सड़क किनारे कूड़े के ढेर
यह भी पढ़ें- गोरखपुर के दो युवकों ने किया 'बिट्टू तबाही' जैसा कारनामा, CM योगी ने भी थपथपाई पीठ; दिया बड़ा तोहफा