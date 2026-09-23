‘बिट्टू तबाही’ ने नोएडा में यमुना घाट चमकाया, 5 घंटे में 1280 किलो कचरा किया साफ

जागरण संवाददाता, नोएडा। मध्य प्रदेश की अजनार नदी का कायाकल्प कर देशभर में पर्यावरण संरक्षण की मिसाल पेश करने वाले बिट्टू तबाही के नाम से पहचाने जाने वाले सुरेंद्र सिंह चौधरी मंगलवार सुबह छह बजे अपनी टीम के साथ नोएडा के सेक्टर-94 स्थित युवा शक्ति घाट पहुंचे।

शहर के वालंटियर्स भी उनके साथ सफाई अभियान में जुटे। बिट्टू तबाही का दावा हैं कि सुबह 11 बजे तक चले पांच घंटे के अभियान में यमुना घाट से 1280 किलो कचरा एकत्र किया गया। अंतरराष्ट्रीय संस्थान कर चुके हैं सराहना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द ओशन क्लीनअप जैसी संस्थाओं से सराहना पा चुके बिट्टू तबाही लगातार पर्यावरण व नदियों के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। दिल्ली व गुरुग्राम में सफल तीन दिवसीय अभियान के अंतिम चरण में बिट्टू तबाही नोएडा के यमुना घाट पहुंचे।