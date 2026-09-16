गोरखपुर के दो युवकों ने किया 'बिट्टू तबाही' जैसा कारनामा, CM योगी ने भी थपथपाई पीठ; दिया बड़ा तोहफा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : पूर्वांचल के प्रमुख शक्तिपीठ मां तरकुलहा देवी धाम परिसर स्थित ऐतिहासिक पोखरे की श्रमदान के जरिये सफाई करने वाले दो युवकों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। उनके काम की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि मां तरकुलहा देवी धाम के सामने स्थित प्राचीन पोखरे का सुंदरीकरण व स्थायी जीर्णोद्धार जल्द कराया जाएगा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल मां तरकुलहा देवी के पोखरे की जलकुंभी व गंदगी से मुक्त करने के लिए चौरी चौरा के भाऊपुर गांव के अनुपम गुप्ता व करन निषाद ने पांच सितंबर से प्रतिदिन श्रमदान का कार्य शुरू किया। श्रद्धा व सेवा भाव से किए जा रहे इस कार्य को देखकर मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भी युवाओं की सराहना की।

युवाओं की इस पहल की जानकारी शासन तक पहुंची। बुधवार की सुबह एसडीएम चौरी चौरा ने अनुपम गुप्ता व करन निषाद से फोन पर संपर्क कर बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। वह स्वयं दोनों युवाओं को अपनी गाड़ी से एनेक्सी भवन तक ले आए।