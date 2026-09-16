गोरखपुर को मिली 40 करोड़ की सौगात, CM योगी बोले- समाज को बांटने वालों से रहें सावधान; विकास से है UP की पहचान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास और सुरक्षा का यह माहौल तभी कायम रह सकता है, जब समाज एकजुट होकर आगे बढ़े। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बंटेंगे तो कर्फ्यू, दंगा, अराजकता, गुंडागर्दी और असुरक्षा का दौर फिर लौट सकता है। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। बदले हुए गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की पहचान विकास, सुरक्षा और बेहतर नागरिक सुविधाओं से बनी है।

मुख्यमंत्री बुधवार को नकहा नंबर दो में करीब 3.09 करोड़ रुपये की लागत से बने कल्याण मंडपम के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह महानगर का आठवां कल्याण मंडपम है। इस अवसर पर करीब 40 करोड़ रुपये की लागत वाली 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले जिस स्थान पर गड्ढा, कूड़ा और गंदगी रही होगी, वहां आज शानदार कल्याण मंडपम बनकर तैयार है। अब यहां गरीब परिवार की बेटी की शादी, बच्चों का मुंडन, प्रवचन, सम्मेलन और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि विधायक निधि के उपयोग के लिए महानगर में ऐसे नौ स्थान चिह्नित किए गए थे, जहां महंगे होटल या बड़े बरातघर उपलब्ध नहीं हैं। इनमें कुछ मंडपम विधायक निधि, कुछ नगर निगम और कुछ विकास प्राधिकरण के माध्यम से बनाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि मानबेला, तुलसीराम पश्चिम, जंगल बेदी माधव, राप्ती नगर समेत कई स्थानों पर कल्याण मंडपम तैयार होकर उपयोग में आ चुके हैं। चारखंड़ी महादेव के दो स्थानों और सेमरा में निर्माण कार्य चल रहा है। एक अन्य कल्याण मंडपम को विधायक निधि से स्वीकृति दी गई है। नगर निगम के दो मंडपम को मिलाकर महानगर में कुल 10 कल्याण मंडपम तैयार किए जा रहे हैं।

चुनाव घोषणा से पहले एक लाख नौकरियां मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि 19 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। इनमें अकेले 77 हजार पद उत्तर प्रदेश पुलिस और होमगार्ड के हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक साढ़े नौ लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

उन्होंने दावा किया कि पहले सरकारी भर्तियों में वसूली और विवाद के कारण युवाओं का भविष्य प्रभावित होता था, जबकि अब पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुधवार को ही बेसिक, माध्यमिक और अन्य विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

सुरक्षा और सुविधाओं को बताया विकास का आधार योगी ने कहा कि नागरिकों के जीवन स्तर का आकलन वहां उपलब्ध सुविधाओं से होता है। केवल लोगों के पास पैसा होना पर्याप्त नहीं है, शहर में होटल, रेस्टोरेंट, कल्याण मंडपम, बरातघर और सम्मेलन केंद्र जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। इसके लिए कानून-व्यवस्था का बेहतर वातावरण जरूरी है।

उन्होंने गोरखपुर में फोरलेन सड़कों, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स कॉलेज, सैनिक स्कूल, एम्स और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं का उल्लेख किया। कहा कि गोरखनाथ से स्पोर्ट्स कॉलेज, फर्टिलाइजर से झुंगिया और असुरन से मेडिकल कॉलेज होते हुए भटहट तक फोरलेन से आवागमन आसान हुआ है।

रुस्तमपुर-आजाद चौक-ट्रांसपोर्ट नगर मार्ग पर बने फ्लाईओवर का भी उन्होंने उल्लेख किया।

रामगढ़ताल के विकास का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी गंदगी और अपराध के लिए चर्चित यह क्षेत्र आज देश-दुनिया को आकर्षित कर रहा है। उन्होंने गोरखपुर में 500 से अधिक उद्योग लगने और करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया। उन्होंन कहा कि अब पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के लिए पंजाब, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जाने की मजबूरी कम हुई है।