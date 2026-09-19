यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: अमित शाह करेंगे उद्घाटन, दिखेगी प्रदेश की औद्योगिक ताकत

रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार इस मेगा शो का आयोजन फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के सहयोग से कर रही है। फियो के मुताबिक इस बार के ट्रेड शो में 1000 से अधिक भारतीय विक्रेता, निर्यातक, निर्माता और एमएसएमई इकाइयां भाग लेंगी।