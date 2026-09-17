यूपी ट्रेड शो: 75 जिलों के जायके से सजेगा हॉल नंबर 16, ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ का लगेगा तड़का

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआइटीएस) के चौथे संस्करण में इस बार स्वाद का तड़का भी लगेगा। पहली बार एक जनपद-एक व्यंजन को शामिल किया जा रहा है।

इसके लिए हाल नंबर 16 को पूरी तरह से फूड हाल के रूप में विकसित किया गया है। यहां प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रसिद्ध व्यंजनों और खानपान उत्पादों को एक ही छत के नीचे प्रदर्शित किया जाएगा। खरीदार और निर्यातक न सिर्फ इन उत्पादों को देख सकेंगे, बल्कि इनका स्वाद भी ले सकेंगे।

बेकरी उद्योगों को भागीदारी का मौका मिला बताया कि इसका मकसद जिले-जिले के पारंपरिक व्यंजनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इस पहल में गौतमबुद्ध नगर के चार बेकरी उद्योगों को भी भागीदारी का मौका मिला है। इनमें हीरा स्वीट्स, बेकर्स वे, के-ओ क्लाक और रोटीवा फिट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ये जिले के बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और पैकेज्ड फूड को प्रदर्शित करेंगे।

उपायुक्त उद्योग पंकज निर्वाण ने बताया कि एक जनपद एक व्यंजन योजना के तहत हर जिले के यूनीक फूड प्रोडक्ट को ब्रांड के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, लखनऊ के कबाब और वाराणसी की चाट जैसे उत्पादों को हाल नंबर 16 में स्टॉल मिलेगा। इससे स्थानीय उद्यमियों को सीधे बड़े खरीदारों से जुड़ने का मौका मिलेगा और निर्यात के रास्ते खुलेंगे।