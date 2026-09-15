AI का 1980 रेट्रो लुक कहीं न बना दे साइबर ठगी का शिकार, फोटो से चेहरा-लोकेशन तक ठगों के हाथ लगने का खतरा

मुनीश शर्मा, नोएडा। आटिफिशियल इंटेलीजेंस(एआइ) से 1980 के दिनों वाले पोट्रेट और रेट्रो लुक की खुमारी आम से लेकर खास के सिर चढ़कर बोल रही है। यहां तक नेताजी से लेकर कारोबारी तक अपने फोटो चैट जीपीटी को देकर उन दिनों की आभासी दुनिया का आनंद ले रहे हैं।

खुद को स्टाइलिश राकस्टार, विंटेज बालीवुड स्टार या उस दौर के ट्रेंडी साड़ी लुक में देख गदगद हो रहे हैं लेकिन वह जाने-अनजाने में भूल कर रहे हैं। उनका चेहरा, फोटो बैकग्राउंड, वाहन नंबर, लोकेशन आदि ठगों के हथियार भी बन सकते हैं। बायोमेट्रिक डाटा चोरी और डीपफेक ब्लैकमेलिंग में हो सकती है।

काेरोना काल के बाद देश में साइबर ठगी का दायरा बढ़ा है। ठग इंटरनेट मीडिया से प्राप्त जानकारी कर नोएडा में लोगों को डिजिटल अरेस्ट और इन्वेस्मेंट फ्राड कर एक बार नौ करोड़ रुपये तक ठग चुके हैं। चेहरा भी होता है पर्सनल डेटा इनमें इंजीनियर, डाक्टर, सेवानिवृत्त कर्नल, हाईकोर्ट की अधिवक्ता से लेकर पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। अब लोग एआइ को अपने फोटो देकर नए डिजिटल खतरे को न्यौता दे रहे हैं। साइबर एक्सपर्ट कमल कुमार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा भी पर्सनल डेटा होता है।

चेहरे में बायोमेट्रिक पहचान होती है। ठग हाई-क्वालिटी फोटो का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डीपफेक और डिजिटल फ्राड होने का खतरा रहता है। साथ ही असली फोटो फाइल में फोन का माडल, फोटो खींचने का सही समय, तारीख और कई बार सटीक जीपीएस लोकेशन भी छिपी होती है।

एआई एप पर फोटो डालने का नुकसान -फोटो डेटा के रूप में कंपनी प्रबंधन के पास पहुंच जाता है।

-चेहरे के रूप में बायोमैट्रिक डेटा चोरी हो सकता है।

-फर्जी आइडी और केवाइसी फ्राड हो सकता है।

-डीपफेक वीडियो बन सकता है