आम आदमी पार्टी ने ग्रेटर नोएडा में मतदाता सूची और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। आम आदमी पार्टी ने जिलाध्यक्ष परशुराम चौधरी के नेतृत्व में बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट पर एसआइआर, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।

पार्टी ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की आशंकाओं, एसआइआर प्रक्रिया, चुनावी डेटा एवं साफ्टवेयर में बदलाव तथा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़े सवालों को उठाते हुए पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है नेताओं ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का मताधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया और सत्यापन के बिना सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए। चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाए रखना आवश्यक है।