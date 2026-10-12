नवरात्र व्रत में कुट्टू का आटा पड़ा भारी, गाजियाबाद में 16 लोग बीमार

मदन पांचाल, गाजियाबाद। विजयनगर में कुट्टू के आटे की बनी पकौड़ी और पूरी खाने से तीन परिवारों के 16 लोग बीमार पड़ गए।

सभी को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कई लोगों को उल्टी हो रही है और सभी के पेट में दर्द है। विजयनगर सेक्टर 11 के रहने वाले अनिल ने बताया कि रविवार को सभी ने पहले नवरात्र का व्रत रखा था।