बदलते मौसम में बढ़ा बुखार-खांसी सहित कई बीमारियों का प्रकोप, बचाव के लिए कई बातों का रखें ध्यान

संवाद सूत्र, पुरकाजी (मुजफ्फरनगर)। बदलते मौसम ने लोगों की सेहत बिगाड़नी शुरू कर दी है। रात के समय जहां ठंड बढ़ रही है, वहीं दिन में गर्मी पड़ रही है। तापमान में इस उतार-चढ़ाव के कारण खांसी, नजला-जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासकर बच्चों में यह बीमारी तेजी से फैल रही है।

पुरकाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इन दिनों ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बदलते मौसम के कारण रोजाना 200 से 300 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों और बुजुर्गों की है। सुबह-शाम की ठंडी हवा और दिन की गर्मी के कारण लोग सर्दी-जुकाम की चपेट में आ रहे हैं।

डाॅ. सुमित चौधरी का कहना है कि इस मौसम में जरा सी लापरवाही भी बीमारी का कारण बन सकती है। ठंडे पानी से नहाना, सुबह-शाम बिना गर्म कपड़ों के बाहर निकलना, बासी खाना खाना और धूल-मिट्टी के संपर्क में आना खांसी-जुकाम को बढ़ा रहा है। इस समय सबसे ज्यादा नजला, खांसी, गले में खराश, बुखार और बदन दर्द के मरीज आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं और मरीजों को समय पर इलाज दिया जा रहा है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।