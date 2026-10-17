अजय प्रधानमंत्री और अनुष्का बनीं उप प्रधानमंत्री, मुजफ्फरनगर के स्कूल में छात्र संसद का आयोजन

मुजफ्फरनगर (वि)। जानसठ रोड स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र संसद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कथा 12 के छात्र अजय कादीयान को प्रधानमंत्री तथा कक्षा 12 की छात्रा अनुष्का त्यागी को उपप्रधानमंत्री पद के साथ 39 सांसदों को शपथ दिलाई गई।

शुक्रवार को वंदना सत्र में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य शिव शंकर शर्मा, वरिष्ठ शिक्षक महेश कुमार, छात्र संसद प्रमुख धनप्रकाश वर्मा ने संयुक्त रूप से किया। धनप्रकाश वर्मा ने बताया कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्रों के अंदर नेतृत्व व सहयोग की भावना विकसित करने हेतु छात्र संसद का गठन किया जाता है।